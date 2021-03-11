Экономист заявил, что Россия не сможет уйти от доллара

Доктор экономических наук Александр Данильцев считает, что Россия не сможет совсем не зависеть от доллара. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам такой опыт уже был в советское время. Данильцев уточнил, что это было возможно благодаря отсутствию частных компаний — все было государственным.

«Сейчас торгуют компании, поэтому здесь важно проводить политику таким образом, чтобы российские компании получали от нее выгоду, чтобы она соответствовала их интересам», — заявил Данильцев.