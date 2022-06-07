Экономист Заборцев высказался об идее «промышленной ипотеки»

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать в стране «промышленную ипотеку» под 5%. Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев поддержал такое предложение. Об этом сообщил RT.

По словам специалиста, создание подобной ипотеки является современным решением. Он подчеркнул, что возможность недорого приобрести помещение даст толчок к развитию российских предприятий.

«Я полагаю, что дальнейшим логичным развитием промышленной ипотеки должно стать развитие офсетных контрактов для обеспечения гарантий выкупа новой промышленной продукции. Если меры промышленной ипотеки снизят стоимость инвестиций, то офсетные контракты снизят риски для инвесторов…» — заявил Заборцев.