Экономист Заборцев рассказал, что будет с курсом рубля | 360°

Деньги 22 сентября 2022, 21:53 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Заборцев рассказал, что будет с курсом рубля

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Курс евро на Московской бирже опустился до 59 рублей впервые с 19 августа. В разговоре с RT экономист Петр Заборцев прокомментировал эту информацию и рассказал, что может быть с курсом рубля в ближайшем будущем.

«Как я и предполагал в конце июля, „прыжки“ курса рубля закончились к началу осени. И курс стабилизировался около 60 рублей за доллар или евро», — отметил Заборцев.

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По его словам, в ближайшие дни западные страны начнут «усиление курса по исключению России из международной торговли». Из-за этого курс рубля может вырасти, однако в итоге, по мнению экономиста, курс стабилизируется на уровне 65—70 рублей за доллар и евро.

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