Экономист Заборцев прокомментировал снижение курса евро на Мосбирже

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже снизился до 78 рублей впервые с 8 апреля. Причины в разговоре с RT объяснил экономист Петр Заборцев.

«После того, как Центробанк абсолютно правильно ограничил валютные спекуляции, паника на этом рынке быстро прошла. И сейчас курсы валют следуют больше за фундаментальными факторами, а не за ожиданиями валютного рынка», — сказал эксперт.

Он пояснил, что большое количество валюты поступает на рынок от экспорта, спрос на валюту оказался намного меньше предложения. В связи с этим ее стоимость падает, а рубль укрепляется.