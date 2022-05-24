Экономист высказался о ситуации на валютном рынке

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников обсудил с RT сообщение о том, что на торгах на Мосбирже курс доллара опустился ниже отметки в 57 рублей.

Масленников объяснил снижение курса американской валюты продолжающейся реакцией на продажу газа за рубли.

«Потому что каждая информация о том, что очередная компания открыла счет в Газпромбанке, естественно, увеличивает спрос на рубль», — обратил внимание специалист.

По его мнению, на ситуацию на валютном рынке также влияет картина, которая складывается на фондовых рынках США. Экономист добавил, что главная задача заключается в том, чтобы не допустить резких колебаний курса.