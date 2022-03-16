Экономист высказался о решении Центробанка приостановить покупку золота

Доцент кафедры мировой экономики экономического факультета СПбГУ Вадим Капусткин обсудил с «Петербургским дневником» решение российского Центробанка приостановить покупки золота у банков.

По словам Капусткина, поскольку золото добывается на территории РФ и неподконтрольно решениям западных стран, то регулятору выгодно, чтобы ажиотажный спрос на валюту сместился в другое русло.

«Таким образом Центробанк дает возможность кредитным организациям продавать населению больше золота, которое через какое-то время можно будет продавать, поскольку это ликвидный товар», — цитирует специалиста ИА Nation News.