Экономист высказался о планах G7 касательно российского золота

Предприниматель и экономист Петр Заборцев обсудил с RT планы глав государств «Большой семерки» сократить доходы РФ от продажи золота.

«Я полагаю, что нам не стоит переживать за решения G7 относительно нашего золота и торговли им», — сказал Заборцев.

Во-первых, по его словам, России стоит использовать собственное золото для пополнения своих же резервов. Для этого Центробанку желательно выкупить его на рынке за рубли. Во-вторых, по мнению экономиста, продавать золото в недружественные страны является нелогичным и бессмысленным шагом.

«Поэтому менять золото, которое может пополнить наши резервы, на „токсичные“ доллары и евро равнозначно просто выбрасыванию золота в мусорное ведро», — подчеркнул Заборцев.