  • Экономист выразил сомнение в новогоднем ослаблении рубля

    22 ноября 2019, 17:59

    Александр Кушак

    По словам экономиста, главный фактор, способный повлиять на курс рубля к доллару, сделка между Вашингтоном и Пекином, может сейчас не завершиться. Об этом Денис Ракша рассказал НСН. По его словам, особых факторов, которые могли бы повлиять на курс, сейчас нет.

    «Никаких особых факторов, которые могли бы повлиять на курс, я не вижу. В рамках нынешнего коридора, я думаю, он и будет. Если имелась в виду финализация торговой сделки между США и Китаем, которая теоретически должна укрепить доллар и ослабить к нему все другие валюты, то никто, включая американцев и китайцев, не знает, когда они ее финализируют, и сделают ли это вообще. Поэтому говорить, что это повлияет на курс конкретно к концу года, я бы не решился», — заявил экономист.

    Также он рассказал, что есть и другие факторы, которые могут повлиять на курс. Но это, как правило, неожиданные события на мировой арене.

    По словам Дениса Ракши, рубль может немного ослабнуть в декабре из-за бюджетных платежей, но не сильно. Он будет стоить в районе 64 — 64,5 рубля за доллар.

    Ослабление курса рубля до 64-65 рублей за доллар спрогнозировали аналитики, опрошенные РБК.

    Эксперты Сбербанка и вовсе допустил рост доллара до 67 рублей.