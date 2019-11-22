Экономист выразил сомнение в новогоднем ослаблении рубля

«Никаких особых факторов, которые могли бы повлиять на курс, я не вижу. В рамках нынешнего коридора, я думаю, он и будет. Если имелась в виду финализация торговой сделки между США и Китаем, которая теоретически должна укрепить доллар и ослабить к нему все другие валюты, то никто, включая американцев и китайцев, не знает, когда они ее финализируют, и сделают ли это вообще. Поэтому говорить, что это повлияет на курс конкретно к концу года, я бы не решился», — заявил экономист.

Также он рассказал, что есть и другие факторы, которые могут повлиять на курс. Но это, как правило, неожиданные события на мировой арене.

По словам Дениса Ракши, рубль может немного ослабнуть в декабре из-за бюджетных платежей, но не сильно. Он будет стоить в районе 64 — 64,5 рубля за доллар.

Ослабление курса рубля до 64-65 рублей за доллар спрогнозировали аналитики, опрошенные РБК.

Эксперты Сбербанка и вовсе допустил рост доллара до 67 рублей.