Экономист Всемирного банка рассказал о рисках для российской экономики

Главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт заявил, что в 2022 году в России возможен высокий риск внезапного всплеска инфляции. Кроме того, экономика страны сталкивается еще с тремя рисками. Об этом он сообщил газете «Ведомости».

«Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Так что мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий», — объяснил Найт.

При этом Банк России предпринимает все возможные меры для того, чтобы противостоять инфляции, но это не означает, что можно полностью контролировать рост цен. Неизвестно также и сколько продлится период высокой инфляции, считает эксперт. По его мнению, при всплеске инфляции экономика окажется под давлением, потому что Центробанку придется повышать ключевую ставку тем самым ужесточая кредитную политику.

Найт отметил, что вторым риском является угроза развития пандемии — это замедляет деловую активность и создает угрозу введения в будущем ковидных ограничений. Он уточнил, что полагает, что эпидемия коронавируса влияет на российскую экономику больше, чем на другие страны. В том числе это происходит из-за невысоких темпов вакцинации.

Еще один риск — возможное введение международных санкций. По словам эксперта, это оказало бы негативное воздействие. При этом сейчас банк не оценивает вероятность введения новых ограничений или ослабления существующих.

Последним риском представитель Всемирного банка назвал энергопереход. Он отметил, что это происходит пока в долгосрочной перспективе, но темпы могут ускориться.