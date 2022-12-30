Деньги 30 декабря 2022, 19:06 Экономист Вязовский рассказал, с чем связан резкий спрос на золото в России Экономист Вязовский заявил, что высокий спрос на золото связан с укреплением рубля

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В 2022 году в России произошел большой скачок спроса на золото. Российский экономист Алексей Вязовский рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщил «Ридус».

Специалист напомнил, что по результатам 2022 года россияне купили порядка 40 тонн золота. Ранее данный показатель в среднем составлял 3-4 тонны. Причина резко возросшего спроса, по словам Вязовского, заключается в укреплении рубля.

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«Чем крепче рубль, тем дешевле золото. Мы начинали год на уровне где-то четыре тысячи рублей за грамм 999-й пробы. На всех событиях марта золото поднялось до семи тысяч рублей за грамм, потом упало до трех тысяч», — пояснил эксперт.

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