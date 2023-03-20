Деньги 20 марта 2023, 12:39 Экономист Вячеслав Мищенко объяснил, почему упали цены на нефть Brent

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Кризис в США повлиял на мировой финансовый рынок, в том числе на цены на нефть Brent, но есть большая вероятность, что вскоре они снова взлетят. Об этом RT рассказал руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко.

По его словам, в настоящее время волатильность рынка можно назвать беспрецедентной. На него влияет как геополитическая ситуация, так и глобальная экономика. Но в ближайшее время нефть Brent может вырасти в цене до 80 долларов за баррель.

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«Поскольку Китай выходит из ковидных ограничений, спрос будет расти. В ближайшие несколько месяцев баланс восстановится. Нефть будет торговаться выше 80 долларов и, может, на уровне 90 долларов», — подчеркнул Вячеслав Мищенко.

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