Деньги 11 марта 2024, 17:40 Экономист Ведуга рассказала, что сокращение экспорта бензина должно снизить цены на внутреннем рынке

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Правительство России с 1 марта по 31 августа решило сократить экспорт бензина за исключением отдельных случаев, чтобы снизить цены на внутреннем рынке. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала экономист Елена Ведута.

Она объяснила, что при принятии этого решения учитывали многие факторы и принимались во внимание возможные последствия для экономики. Однако есть и спорные моменты. В частности, вопрос импортных возможностей в условиях сокращения экспорта. Экономист подчеркнула, что Россия начала двигаться по пути автаркии, и это не лучший сценарий.

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«Я надеюсь, что до этого все-таки не дойдет, потому что мы не можем, мы привыкли к тому, что приобретаем то же сырье для лекарств, это очень важно для наших людей, и приобретению многих продуктов питания. Пусть даже это будут бананы, люди привыкли к такому ассортименту», — отметила Ведута.

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