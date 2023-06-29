Деньги 29 июня 2023, 18:49 Экономист Вавилов посоветовал покупать иностранную валюту в периоды налоговых платежей

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Лучшим временем для покупки американской и европейской валют являются периоды налоговых платежей, которые происходят в двадцатых числах каждого месяца. Об этом сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов«Российской газете».

По словам экономиста, в нынешних условиях курс валют продолжит свой рост в ближайшие два месяца. Наиболее выгодным временем для приобретения доллара и евро станет период, когда экспортеры продают валюту для выплаты налогов в бюджет.

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Как сообщило «АБН», после окончания налогового периода рубль начнет дешеветь по отношению к иностранным валютам.