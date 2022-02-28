Экономист Варьяш: рубль не рухнул так, как на это рассчитывали на Западе

Курсы валют достигли исторического максимума, однако рубль не упал так сильно, как на это рассчитывали в США и Европе. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал экономист Игорь Варьяш.

Стоимость доллара и евро на Мосбирже достигла 109 и 122 рублей соответственно, что является историческим максимумом, однако она снова снизилась. Центробанк принял решение c 28 февраля повысить ключевую ставку до 20% годовых. Эта мера должна поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения россиян от обесценения.

«Центральный банк дает распоряжение банковской системе — может ставку изменить, лимиты кредитования для предприятий увеличить, что он уже и сделал. ЦБ на бирже может поддержать рубль. Кстати, рубль не рухнул так, как на это рассчитывали [на Западе], он более-менее держится», — считает эксперт.