Деньги 27 февраля 2023, 18:07 Экономист Вадим Кудряшов оценил программу льготного кредитования для агробизнеса

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Льготное кредитование малого агробизнеса в прошлом году достигло объемов в 217 миллиардов рублей. Об этом РИА ФАН рассказал директор образовательной программы «Менеджмент» РАНХиГС Санкт-Петербург, кандидат экономических наук Вадим Кудряшов.

По его словам, льготное кредитование повлияло сразу на несколько областей сельского хозяйства. В частности, программа помогла аграриям не только купить сельскохозяйственную технику, но и реализовать различные инвестпроекты. Также они помогли развивать мясное скотоводство.

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«Принятые государством решения в 2022 году упростили аграриям доступ к недорогим заемным средствам и позволили обеспечить финансовую устойчивость предприятий важной для экономики отрасли», — добавил Вадим Кудряшов.

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