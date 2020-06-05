Экономист: устойчивость рубля будет зависеть от цен на нефть

По его словам, «если они смогут договориться, есть шанс, что рубль еще немножко укрепится». Зайченко добавил, что «совершенно точно в рамках летнего сезона котировки нефти будут снижаться, а по мере этого будет слабеть и рубль», «потом опять начнется отопительный сезон и поддержит его».

«Впрочем, предсказать что-то в этом году очень непросто — Америка горит, Европа идет вслед за ней, в мире настолько глобальные изменения, что непонятно, когда будет восстановление», — заключил эксперт.