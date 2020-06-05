Экономист: устойчивость рубля будет зависеть от цен на нефть
Курс рубля будет зависеть от встречи ОПЕК+ и цен на нефть. Так считает экономист Вячеслав Зайченко. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
По его словам, «если они смогут договориться, есть шанс, что рубль еще немножко укрепится». Зайченко добавил, что «совершенно точно в рамках летнего сезона котировки нефти будут снижаться, а по мере этого будет слабеть и рубль», «потом опять начнется отопительный сезон и поддержит его».
«Впрочем, предсказать что-то в этом году очень непросто — Америка горит, Европа идет вслед за ней, в мире настолько глобальные изменения, что непонятно, когда будет восстановление», — заключил эксперт.