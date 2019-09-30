Экономист усомнился в резком скачке цен на молоко
Главред издания «Свободная мысль», экономист Михаил Делягин заверил ИА Ura.ru, что цены на молоко резко не подскочат из-за запуска новой маркировки и введения ЭВС (электронная ветеринарная сертификация).
По словам специалиста, не будет резкого скачка цен. Возможно лишь некоторое повышение при снижении рентабельности производства. По мнению Делягина, введение маркировки уместно там, где работа идет на нелегальной основе. В качестве примера он сослался на меховое производство.
«Теневого бизнеса с молочной продукцией нет, кроме бабушек на улице», — резюмировал экономист.