Деньги 15 декабря 2022, 15:26 Экономист убежден, что евро не станет бесконтрольно подниматься

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Экономист Никита Масленников рекомендовал не расчитывать на непрекращающийся рост евро. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Он отметил, что сложно оценить, насколько устойчивым станет подорожание евро, которое происходит сейчас.

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«Большинство экспертов полагают, что у Еврозоны высокая вероятность попасть в рецессию в следующем году», — подчеркнул экономист.

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Масленников отметил, что кризис в Европе на этот раз вряд ли будет столь же глубоким, что и в 2008–2009 годах.