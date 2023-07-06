Деньги 06 июля 2023, 12:54 Экономист Твердохлеб заявил, что снижение курса рубля носит краткосрочный характер

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Стремительно растущие курсы евро и доллара — это временное явление. Таким мнением поделился с радиостанцией Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

По его словам, ситуация на валютном рынке и ослабление рубля вызваны попыткой военного переворота со стороны ЧВК «Вагнер». Это наложилось еще и на конец квартала. А в это время традиционно растет спрос на евро и доллары.

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«Естественно, Центральный банк не будет отпускать эту ситуацию, и курс не улетит до заоблачных значений. У регулятора есть эффективные инструменты, чтобы остановить падение курса рубля, мы это уже видели в феврале–марте прошлого года», — подчеркнул эксперт.

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