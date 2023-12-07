07 декабря 2023, 18:24
Экономист Твердохлеб рассказал, что цифровые финансовые активы подойдут практически всем
Цифровые финансовые активы, которые в ближайшее время появятся в инструментарии российских банков, подойдут практически всем. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщил экономист Юрий Твердохлеб.
По словам эксперта, это такой же финансовый инструмент, как и любой другой, который может приносить как высокую доходность, так и высокую рискованность. По своим свойствам активы похожи на обычные деньги.
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«Если мы говорим о цифровых рублях, то их эмитирует Центробанк РФ. И именно доверием к нему будет определяться доверие к цифровому рублю», — добавил Твердохлеб.
Банки
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