Деньги 07 декабря 2023, 18:24 Экономист Твердохлеб рассказал, что цифровые финансовые активы подойдут практически всем

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Цифровые финансовые активы, которые в ближайшее время появятся в инструментарии российских банков, подойдут практически всем. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщил экономист Юрий Твердохлеб.

По словам эксперта, это такой же финансовый инструмент, как и любой другой, который может приносить как высокую доходность, так и высокую рискованность. По своим свойствам активы похожи на обычные деньги.

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«Если мы говорим о цифровых рублях, то их эмитирует Центробанк РФ. И именно доверием к нему будет определяться доверие к цифровому рублю», — добавил Твердохлеб.