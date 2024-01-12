Деньги 12 января 2024, 11:20 Экономист Твердохлеб рассказал, что банки могут проверить слишком крупные или регулярные платежи

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Если человек переводит слишком крупную сумму или совершает регулярные платежи, то банк может заинтересоваться такими транзакциями. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Он объяснил, что у каждого банка есть внутренний регламент, который предусматривает проверку и блокировку переводов, которые подходят под ряд критериев. Например, крупным может считаться транзакция в 100-200 тысяч рублей. Или даже небольшая сумма, но которую переводят регулярно, будет казаться банку подозрительной.

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«Зачастую внутренние регламенты банков бывают даже более жесткими, чем требования законодательства. Это делается для того, чтобы Центробанк оценил активность финансовой организации в противодействии отмыванию денег», — отметил Юрий Твердохлеб.

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