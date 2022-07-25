Экономист Твердохлеб объяснил, зачем ЦБ печатать новые деньги

Центробанк рассматривает возможность вновь начать печатать десятирублевые купюры. Экономист Юрий Твердохлеб в эфире радио Sputnik объяснил, зачем это нужно.

Дело в том, что изготавливать десятирублевые монеты стало слишком дорого, объяснил экономист. Бумажные же купюры обходятся дешевле.

«Материалы, из которых изготавливаются денежные знаки, имеют свою стоимость. В условиях рыночной экономики стоимость этих материалов подвержена колебаниям. Позиция Центрального банка по поводу возвращения к изготовлению бумажных банкнот номиналом пять и десять рублей связана с тем, что сегодня стоимость металла и сплавов, из которых изготавливаются эти монеты, оказывается более высокой, чем материалы для изготовления банкнот», — рассказал он.