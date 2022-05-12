Экономист Трубачеев посоветовал инвестировать в облигации крупных компаний

Экономист Евгений Трубачеев рассказал о выгоде инвестировать в облигации крупных компаний. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он отметил, что облигации РЖД, и металлургических заводов могут дать стабильный источник дохода. Минус этого варианта в том, что не гарантировано покрытие ожидаемой инфляции.

«Специалисты предлагают традиционную схему диверсификации вложений: частично с облигациями, частично в депозитах, частично с доверительным управлением», — подчеркнул Трубачев.