Деньги 04 марта 2024, 13:15 Экономист Тинькова назвала помидоры главным импортируемым из Азербайджана товаром

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Самым популярным у россиян азербайджанским товаром можно назвать помидоры. Об этом aif.ru рассказала преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Арина Тинькова.

По ее словам, больше всего овощей и, в частности, помидоров Азербайджан продает именно в Россию. Это обоюдовыгодное сотрудничество. Потому что Россия получает качественные товары, а в Азербайджане за счет продажи сельскохозяйственной продукции создаются новые рабочие места.

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«Мы являемся важнейшим и главным покупателем азербайджанских помидоров — это товар номер один в структуре импорта. При этом на российском рынке до сих пор остается недооцененным потенциал азербайджанских вин», — добавила эксперт.

Она также отметила, что Азербайджан играет важную роль в товарообороте в условиях санкций. Через эту страну ведется параллельный импорт электроники и автомобилей.

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