Деньги 20 февраля 2024, 17:42 Экономист Тарасова порекомендовала россиянам держать золотые активы не менее трех-пяти лет

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Кандидат экономических наук Ольга Тарасова порекомендовала россиянам держать золотые активы не менее трех-пяти лет. По ее словам, в этом случае они смогут принести прибыль, написало издание «Подмосковье сегодня».

Как уточнил сайт kp.ru, металл может менять стоимость, однако на краткосрочных отрезках времени эти изменения будут не так кардинальны.

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Например, в феврале 2023 года золото стоило около 1850 долларов за тройскую унцию, а сейчас — около 2050 долларов, добавила эксперт.