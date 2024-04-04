Деньги 04 апреля 2024, 14:43 Экономист Тарасова напомнила, что овердрафты на дебетовых картах выдаются под очень высокий процент

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Доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Тарасова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» призвала россиян быть аккуратными не только с кредитными картами, но и с дебетовыми.

Дело в том, что дебетовые карты предлагают пользователям такую опцию, как «овердрафт» или, в переводе, «перерасход». Тарасова отметила, что эти деньги выдаются под очень высокий процент. Овердрафт стартует от 35% годовых в отличие от 20% годовых на кредитках, написал kp.ru.

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Если человек использовал с овердрафта 15 тысяч рублей, ему придется отдать за полгода пользования картой пять тысяч рублей.