Деньги 12 января 2024, 12:53 Экономист Свиридов объяснил, что оплата покупок по QR-коду выгодна владельцам магазнов

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Во многих магазинах появилась функция оплаты покупки по QR-коду, а в некоторых местах даже настойчиво просят выбрать именно ее, потому что такой способ выгоден именно владельцам торговых точек. Об этом сообщил изданию RostovGazeta доктор экономических наук профессор ЮФУ Олег Свиридов.

По его словам, компания, которая обслуживает карточные терминалы, берет за свои услуши комиссию 3%. Но, если оплата прошла по QR-коду, продавец экономит и получает всю сумму. Как добавил «Ридус», иногда магазин предлагает скидку в 1% при таком способе, но это встречается нечасто.

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«Оплата по QR-коду выгодна исключительно магазину. Обычному потребителю она безразлична и даже может навредить. В частности, если человек собирает кешбэк, при оплате по QR-коду нередко может его недосчитаться», — добавил эксперт.

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