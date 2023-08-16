Деньги 16 августа 2023, 23:26 Экономист Свиридов назвал выгодными депозиты с фиксированной ставкой

Читать 360tv в

Наиболее выгодными сейчас является депозиты с фиксированной ставкой на срок не менее трех месяцев. Таким мнением поделился заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олег Свиридов, сообщило РИАМО.

Специалист пояснил, что за три месяца можно понять, что будет с ключевой ставкой в дальнейшем. А работать с плавающей опасно, так как она может как вырасти, так и упасть.

Реклама

При этом Свиридов посоветовал делать вклады уже сейчас.

«Если условно процент по вкладу вырастет в сентябре с 8% до 15%, то вы закроете имеющийся и откроете новый по более выгодной ставке. Особо ничего вы не потеряете», — отметил он.