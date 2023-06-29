29 июня 2023, 15:23
Экономист Суверов заявил, что курс рубля должен стабилизироваться в ближайшее время
Инвестиционный стратег УК Арикапитал, кандидат экономических наук Сергей Суверов в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщил, что курс рубля должен стабилизироваться в самое ближайшее время.
Сейчас на курс влияют не только произошедшие в России последние события, но и дефицит бюджета и отток капитала.
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Предпосылок для дальнейшего резкого роста курса доллара экономисты не видят, добавил Суверов.
Курс валют
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