Экономист сравнил шок от пандемии с кризисом 2008 года

Несмотря на неопределенность по поводу пандемии, шок от нее будет менее продолжительным по сравнению с рецессией 2008 года. К такому выводу пришел профессор экономики Гарвардского университета Пол Антрас.

Он подготовил исследование глобальных рынков для американского Национального бюро экономических исследований (NBER), сообщил РБК.

Экономист проследил изменение объемов мировой торговли во время эпидемии. За базовое значение он принял показатели августа 2019 года. Согласно исследованию, к маю 2020 года объем мировой торговли сократился на 17,6%, но уже в июне начал расти, и к августу 2020-го сокращение торговли в годовом выражении составило лишь 4,4%. К октябрю торговля вернулась на уровень января 2020 года, опередив темпы роста ВВП.

Похожая ситуация наблюдалась и на рынке перевозок. Так, в мае 2020 года перевозки сократились почти на 50% по сравнению со средним объемом за 2017–2019 годы. Однако уже к концу августа они составляли более 90% от базового показателя, выйдя на уровень января 2020 года. Объем морских поставок незначительно сократился в апреле, а затем снова начал расти.

Автор делает вывод о том, что COVID-19 не угрожает глобализации, несмотря на то, что ее темпы замедлились.