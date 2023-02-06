Деньги 06 февраля 2023, 07:56 Экономист спрогнозировал всеобщий переход от доллара к биполярному валютному режиму FT: экономист Рубини спрогнозировал за 10 лет уход от доллара как резервной валюты rawpixel

Читать 360tv в

Геополитическое противостояние США и Китая приведет к тому, что в течение 10 лет доллар утратит статус главной резервной валюты. Экономист Нуриэль Рубини предупредил об этом в интервью Financial Times.

Страны с развивающимся рынком почувствовали на себе последствия внутренних экономических проблем в Штатах, например, высокой инфляции. Из-за этого, считает экономист, доллар в ближайшее десятилетие переживет закат с позиции основной резервной валюты в мире.

Реклама

«Биполярный валютный режим заменит непомерную привилегию доллара», — сказал Нуриэль Рубини.

Реклама

Он назвал главными угрозами доллару китайский юань, разного рода цифровые валюты, появление альтернативы системе SWIFT, а также собственные платежные системы WeChat Pay и Alipay. Экономист привел в качестве аргумента сделку между Саудовской Аравией и Китаем в декабре, оплату по которой произвели в юанях — страны, по мнению Нуриэля Рубини, могут договориться делать так же и в будущем.

Японский экономист Дайсукэ Каракама ранее заявлял, что уход от доллара как основной резервной валюты — давняя тенденция. С началом кризиса на Украине она, по его мнению, усилилась.