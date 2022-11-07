Экономист спрогнозировал цены на бензин в России | 360°

Деньги 07 ноября 2022, 02:59 Экономист спрогнозировал цены на бензин в России Экономист Зубец спрогнозировал рост цен на бензин в России в рамках инфляции РИА "Новости"

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Введение властями ЕС эмбарго на поставки нефти из РФ может спровоцировать избыток топлива на внутреннем российском рынке. Такое мнение высказал экономист Алексей Зубец, его процитировало радио Sputnik.

По его словам, россиянам не стоит бояться, что процессы на международном нефтяном рынке как-то повлияют на ценообразование в стране. Наоборот — запрет ввоза российской нефти приведет к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия будут сбывать бензин, солярку и мазут в России. Следовательно, ожидает рост цен в рамках инфляции.

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Он добавил, что появление новых регионов никак не скажется на ценах на бензин. Все присоединенные к России территории — это порядка шести миллионов человек, а запасов нефтепродуктов в стране намного больше.

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Ранее в США высказались о ситуации на энергорынке после введения потолка цен на нефть. В Белом доме считают, что Россия не откажется от поставок черного золота.