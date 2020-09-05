Экономист спрогнозировал срок повышения ставок по кредитам

Он подчеркнул, что последний скачок курсов доллара и евро были небольшими. При этом если они и вызовут повышение цен и инфляцию, то только в долгосрочной перспективе. Но серьезного повышения ставок по кредитам ждать не стоит.

В качестве подтверждения своей позиции эксперт предложил вспомнить 2014 год, когда рубль потерял в два раза в цене по отношению к европейской и американской валютам.

«Даже тогда цены начали повышаться только через полгода, а то и через год», — подчеркнул эксперт.

Тем, кто намерен приобрести в кредит отечественный автомобиль опасаться вообще нечего. Государственную программу льготного кредитования покупки российских транспортных средств продлят на следующий год. Как сообщило издание Today News Ufa, в планах реализация более 200 тысяч машин. При этом свободными остались только 80 тысяч, у остальных уже есть покупатели.

Кроме того, в текущем году также был расширен перечень параметров, которые необходимы для участия в программах льготного автокредитования.