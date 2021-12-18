Экономист спрогнозировал рост цен в России по стоимости мармеладных мишек

Экономист Александр Абрамов составил точный прогноз инфляции в России. Рост цен ему удалось отследить с помощью мониторинга стоимости мармеладных мишек и других товаров.

Специалист по финансовым рынкам университета РАНХиГС фиксировал стоимость потребительской корзины с 2015 года. В частности, он отслеживал цены на молоко, хлеб, курицу и импортных мармеладных мишек. Сладости Абрамов добавил, чтобы наглядно показать влияние курса валют на ценники в магазинах.

Свою работу экономист назвал «индексом Абрамова», написало агентство Bloomberg. Эксперт заметил, что стоимость товаров начала увеличиваться в 2020 году. Это произошло после снижения процентных ставок Центробанком. В ноябре 2021 года инфляция достигла 26,1%, хотя официальные цифры составили 8,4%.

«Это простое и четкое отражение того, что происходит сейчас. Результаты Абрамова отражают реальную ситуацию лучше усредненных и сглаженных показателей властей», — отметил бывший заместитель председателя ЦБ Олег Вьюгин.

При этом Абрамов подчеркнул, что его прогноз не является научным.