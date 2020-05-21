Экономист спрогнозировал рост «серой экономики» при борьбе с «серой» зарплатой

По словам экономиста, в стране наличные деньги есть в достаточном объеме. Практически 80% экономики «серая».

«Кэш можно купить. Попытаться запретить его уголовным образом, наверное, можно, но, скорее всего, это приведет к росту ставок. Его будут покупать не за 10%, а за 15%. Любой снаряд приводит к тому, что ставится лишь дополнительный уровень брони. Будет уголовная статья — вырастет ставка обналичивания, поскольку все это будет иметь больший риск», — пояснил Калугин.

Аналитик также назвал одну из возможных причин, по которой государство решило развернуть борьбу с «серыми» зарплатами. Он считает, что это может быть связано с тем, что в условиях экономического кризиса необходимо пополнить бюджет.

По мнению экономиста, уменьшение ставки зарплатных налогов может стать выводом из тени системы обналичивания.