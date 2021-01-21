Экономист спрогнозировал ослабление доллара после прихода Байдена к власти

«Ослабление валюты будет следствием американской политики. Соответственно, мировые цены на нефть вырастут, что хорошо для российской экономики. Уже сейчас мы получаем плоды политического американского кризиса — повышение цен на нефть», — уточнил специалист.

Он отметил, что уже в настоящий момент стоимость барреля нефти марки Brent составляет 56 долларов. Кроме этого, курс доллара равен не 80, а 75 рублей. По словам Колташова, смена президента в Штатах не грозит России большими проблемами и санкциями.

При этом возвращение демократов к управлению США говорит о том, что в отношении нашей страны будет более жесткая позиция. Вместе с тем ресурсная база и возможности этой страны ощутимо сократились, а значит, негативное влияние на экономику РФ окажется незначительным.

Помимо прочего, политический кризис в Штатах, несмотря на уход Дональда Трампа, сохраняется и дает больше пространства для маневра странам Евросоюза. В частности речь идет о Германии и строительстве «Северного потока — 2».