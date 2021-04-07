Экономист спрогнозировал несколько падений рубля до конца года

Старший партнер компании «НЕОКОН», экономист Денис Ракша спрогнозировал несколько падений рубля до конца текущего года, написала «Общественная служба новостей».

«Ожидать роста курса рубля не нужно. Расти ему попросту не на чем, не ожидается сильного, стабильного и долгого роста цен на нефть. Скорее всего они будут оставаться на своем уровне. Иных видимых обстоятельств для роста рубля нет», — отметил эксперт.

По его мнению, нынешние ослабления отечественной валюты связаны с пандемией, локдауном и вакцинацией. Как он считает, если что-то произойдет с вакциной AstraZeneca, может упасть курс евро. Ракша заявил, что цены на валюты и сырье «шарахаются» именно из-за ситуации с препаратами от коронавируса.