Деньги 02 декабря 2022, 13:55 Экономист спрогнозировал, как изменится курс доллара до конца года Экономист Михаил Беляев: курс доллара останется в прежних значениях

Читать 360tv в

Изменение курса доллара всегда зависит от экономической ситуации в стране. Его резкого роста до конца года ожидать не стоит, сообщил экономист Михаил Беляев в интервью RT.

Отмечается, что стоимость доллара радикально и существенно не изменится до конца года и составит 61 рубль. По словам эксперта, в настоящее время экономика России находится в относительно спокойном и адаптивном состоянии, поэтому резких скачков в ценах не предвидится.

Реклама

Кроме того, специалист подчеркнул, что американская экономика сейчас также находится в устойчивом состоянии.

Реклама

Авторы: