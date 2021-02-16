Экономист спрогнозировал дальнейший рост побившего рекорды биткоина

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев сделал прогноз по дальнейшей судьбе биткоина, стоимость которого обновила исторический максимум и практически достигла уровня 50 тысяч долларов, написал сайт RT.

«У биткоина нет материальной основы, кроме доверия к нему со стороны пользователей. И он очень сильно зависит от информационных вбросов, сообщений, которые касаются его судьбы и статуса», — подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, в течение какого-то времени биткоин продолжит увеличиваться в цене. Беляев напомнил, что у этой валюты нет материальной основы, поэтому скорее всего будет коррекция вниз. Как считает специалист, нижней границей станет отметка 20-30 тысяч долларов.