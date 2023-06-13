13 июня 2023, 13:25
Экономист Спинка: золотые слитки стали более привлекательным инвестиционным инструментом после отмены НДС
С инвестиционной точки зрения слитки золота стали наиболее привлекательным инструментом после отмены налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил экономист Руслан Спинка в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, до изменений слитки проигрывали золотым инвестиционным монетам. При этом слиткам присущ ряд недостатков — для их сохранности требуются особые условия.
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В качестве инвестиций экономист порекомендовал приобрести монету Георгия Победоносца в четверть тройской унции.
Инвестиции
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