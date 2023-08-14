Деньги 14 августа 2023, 16:11 Экономист Спинка назвал панику главным врагом инвесторов

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На фоне стремительного изменения курса валют паника и суматоха становятся главными врагами инвесторов. Об этом сообщил директор управления продаж Fontvielle Руслан Спинка в беседе с РИАМО.

По словам экономиста, не стоит поддаваться эффекту толпы при любых рыночных колебаниях. В кризисные моменты следует оставаться беспристрастным, не нужно предпринимать необдуманных действий.

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Отмечается, что инвесторам необходимо изучить рынок перед любыми финансовыми вложениями и оценить перспективы различных активов.