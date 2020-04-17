Экономист: снижение ключевой ставки — недостаточная помощь бизнесу
Экономический эксперт Александр Кареевский рассказал, что снижение ключевой ставки не сильно поможет бизнесу в сложившейся ситуации. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «сейчас форс-мажорная ситуация и одно только снижение ставки ничего не решит, хоть это было бы и не плохо».
«Так что теоретически это полезная мера, но в данных условиях она не решит всех проблем. Нужна прямая поддержка бизнесу в больших объемах, чем сейчас», — заключил экономист.