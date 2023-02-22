Деньги 22 февраля 2023, 23:45 Экономист Смирнов рассказал, какое количество жителей России имеют накопления Экономист Смирнов заявил, что накопления в России имеет треть жителей

Читать 360tv в

Порядка трети жителей России имеют накопления. Столь небольшой процент связан с тем, что люди, родившиеся в 70–80-х годах прошлого века, не привыкли откладывать деньги. Таким мнением поделился доктор экономических наук Сергей Смирнов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что в период реформ 90-х годов деньги очень быстро обесценивались. Из-за этого люди, заставшие тот период, не выработали привычки откладывать средства. Риск все потерять в то время был довольно велик.

Реклама

«Вкладами порядка одной третьей населения располагают. Думаю, не больше 5-7% населения реально имеет те средства, которыми можно рискнуть на бирже», — заявил Смирнов.

Реклама