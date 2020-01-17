Экономист: слова о 200 рублях за доллар были риторическим примером

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что его слова о возможных 200 рублях за доллар неправильно поняли. Он отметил, что эта фраза была лишь риторическим примером.

Экономист оказался возмущен тем, что журналисты переиначили смысл его слов.

«Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост», — заявил он на своей странице в Facebook и опубликовал полную запись своего выступления.

Ранее во время Гайдаровского форума Ведев заявил, что все экономисты понимают, что существует свободное плавание курса. Он отметил, что скорее рубль упадет до 200 рублей за доллар, чем поднимется до 40.

Ведущий российский финансовый аналитик Андрей Верников заявил «360», что повода для паники у россиян нет. Он сказал, что никаких экономических посылок для такого развития событий нет. Ведь рубль достаточно стабилен. По его словам, резервы государства сегодня позволяют по крайней мере два года жить без внешних заимствований. Верников отметил, что к обвалу рубля может привести лишь какое-то политическое событие.

«Я имею в виду потерю вертикальной управляемости. Эти события вообще невозможно предсказать», —объяснил он.