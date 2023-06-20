Деньги 20 июня 2023, 14:14 Экономист Слипенькин: хранение сбережений в долларах и евро больше не является надежным

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Экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин в разговоре с изданием Ura.ru порекомендовал россиянам не хранить сбережения в долларах и евро. По его словам, такой метод больше не является надежным.

«Опыт прошлого года показал, что доллар может не только расти, но и падать. Если говорить о том, чтобы сохранить деньги на черный день, то доллар и евро не стоит рассматривать как источник сохранения своих сбережений», — добавил он.

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Тем, кто разбирается в инвестициях, можно купить акции. Однако здесь также есть риски и издержки. Людям, которые не понимают в методах инвестирования, лучше всего взять платную консультацию у профессиональных участников рынка, заключил экономист.