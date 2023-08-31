Деньги 31 августа 2023, 22:49 Экономист Скрыль заявила, что рост цен на топливо осенью не превысит 1%

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Осенью стоимость бензина на АЗС может вырасти. Однако прибавка стоимости не превысит 1%. Такой прогноз дала доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль. Об этом сообщила «Газета.ru».

«На заправках цена топливо вырастет на 1% от средних показателей по России: 62,36 рублей за литр бензина и 63,98 рублей за литр дизеля», — пояснила специалист.

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Она подчеркнула, что государство продолжает выдавать нефтекомпаниям демпферные выплаты. Благодаря этому удается остановить рост цен на топливо, написал сайт kp.ru.