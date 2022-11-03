Экономист Скрябин перечислил вариаты инвестиций в золото | 360°

Деньги 03 ноября 2022, 17:29 Экономист Скрябин перечислил вариаты инвестиций в золото

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Финансовый аналитик Дмитрий Скрябин рассказал, что вкладывать в деньги в золото можно для их сохранения и для дополнительного заработка. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

«Если цель максимально консервативная, то есть сохранить капитал, иметь реальный актив на „черный день“ — лучший вариант это покупка слитков и хранение их где-то в доступном месте», — пояснил Скрябин.

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Если же в планах есть приумножение накоплений, следует приобретать золото на Мосбирже. В этом случае покупку драгметалла можно совершить как самостоятельно, так при помощи паевого инвестиционного фонда, заключил эксперт.

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