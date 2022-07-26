Экономист Сигал рассказал, когда лучше всего покупать жилье

В России существует возможность попасть на несколько государственных программ, а также получить хорошую скидку во время покупки жилья. Такой информацией поделился первый вице-президент «Опоры России», экономист Павел Сигал. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Эксперт ззаявил, что нынешнее время является очень выгодным для покупки недвижимости. На данный момент на рынке представлено большое количество предложений по приятной стоимости.

«При нынешних условиях весьма выгодно покупать квартиру. И дело не только в том, что при грамотном подходе сделка может подпасть под несколько льготных программ разом, государственных и банковских, а также специальных условий от девелоперов», — пояснил специалист.