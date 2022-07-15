Экономист Сигал рассказал, как изменились инвестиции в России

Экономист Павел Сигал рассказал, что россияне стали чаще инвестировать в недвижимость. Об этом сообщила Lenta.ru.

«В первом полугодии 2022 мы наблюдаем очевидный тренд на популяризацию внутренних инвестиций и трансформацию инвестиционного интереса в целом», — заявил эксперт.

Он уточнил, что частные инвесторы сейчас выбирают жилую недвижимость, а крупные игроки на рынке инвестиций — коммерческую. Также Сигал считает, что ситуация стабилизируется, и это может привлечь зарубежных вкладчиков.