Деньги 09 февраля 2023, 18:36 Экономист Сергей Толкачев назвал вклады для малоимущих невыгодными для банков

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Первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев оценил идею о создании вкладов для малоимущих. Об этом сообщило РИАМО.

По словам экономиста, внесенное в Госдуму предложение будет невыгодным для банков. Как добавил сайт kp.ru, депутаты предлагают, чтобы с 1 июля основные банки страны открывали вклады для малоимущих максимальным размером 100 тысяч рублей.

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«Это „розничный“ бизнес, где большие затраты и сомнительная доходность», — сказал Сергей Толкачев.

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Он подчеркнул, что Центробанк также должен пойти на встречу финансовым организациям. Например, предоставить определенные льготы. В частности, эксперт предложил введение упрощенного и льготного порядка создания резервов и прочее.